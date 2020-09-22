2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitimlerine açıktan devam eden yüzbinlerce öğreti mevcut. Açık Öğretim Fakültelerine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında kayıt yaptırmak isteyenler kayıt tarihlerini araştırılıyor. Peki AÖF DGS kayıt tarihleri 2020 ne zaman? AÖF DGS kayıtları başladı mı? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF DGS KAYITLARI BAŞLADI MI?

AÖF'e DGS ile kayıt yaptırmak isteyenlerin DGS sınavına girmeleri zorunludur. DGS sınavına girmeyen kişiler AÖF'e DGS kapsamında kayıt yaptıramaz.

AÖF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2020-2021 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2020 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.'' denildi.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ 2020

DGS'ye kayıt yaptırmak isteyenler öncelikle DGS tercih sonuçlarını öğrenmelidir. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF DGS kayıt tarihleri net olarakaçıklanacaktır.

2020-2021 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri*

İnternet Başvuru Tarihi 28 Eylül 2020 - 02 Ekim 2020

İnternet Başvuru Adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr​

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 28 Eylül 2020 - 01 Ekim 2020

AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 02 Ekim 2020

AÖF DGS KAYIT İŞLEMLERİ

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

* Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.