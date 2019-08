AÖF diploma ne zaman verilecek 2019? Diploma ne zaman alınır? AÖF diploma sorgulama

AÖF diploması internette en çok aranan konulardan birisi. Peki AÖF diploma ne zaman verilecek 2019? AÖF diploma ne zaman alabilirsiniz 2019? Diploma sorgulama nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberde...

AÖF DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLEBİLİR?

Anadolu Üniversitesi “sıkça sorulan sorular” sayfasından diplomalara ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

Dönem sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezun olan öğrencilerin diplomaları 20 gün içinde hazırlanarak öğrencilerin bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi bürolarına gönderilmekte. Mezunlarımız, bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi bürosuna özel kimlik veya tanıtım kartları ile bizzat başvurarak imza karşılığında diploma alabilirler. Diplomasını Açıköğretim Fakültesi bürosundan alma imkanı olmayan mezunlarımız ise yasal vekilleri aracılığı ile imza karşılığında alabilirler. Diplomalar, mezunların adreslerine veya istedikleri resmi kurumların adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

AÖF DİPLOMALARI NEREDEN VE NASIL ALINACAK?

Mezunların bağlı olduğu AÖF bürosuna öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak kendileri ya da yasal vekilleri imza karşılığında diplomalarını alacak. Bunların hâricinde hiç kimseye diploma verilmeyecek. Diplomalar öğrencinin adresine ya da istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmeyecek. AÖF büroları içinde diploma gönderme işlemi gerçekleşmeyecek. Öte yandan mezunlara diploma asılları verildiğinden onaylı fotokopileri de verilmeyecek.

AÖF DİPLOMA ÜCRETLERİ 2019 NE KADAR?

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmez. Diplomanın düzenlenmesinin ardından AÖF bürosundan diplomalar teslim alınmadan diploma üzerindeki kimlik bilgilerinin doğruluğu (sürücü belgesi, nüfus cüzdanı vb. resmî bir kimlik belgesi ile) kontrol edilir. Öte yandan, mezuniyet tarihinin ardından kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda buna göre yeni diploma düzenlenmez.

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilerin,

FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF SINIF GEÇME NASIL OLUR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇTIR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı