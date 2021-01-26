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AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavlarının sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor. Kurum tarafından açıklama geldi. Peki; AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuç sorgulama ekranı!

 AÖF güz dönemi sınavları koronavirüs salgını dolayısıyla çevrimiçi ortamda yapıldı. Binlerce öğrenci bilgisayar başında sınavlarını oldu. Aralık ayında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

AÖF FİNAL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilirler.

AÖF'ten final sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama!AÖF'ten final sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama!

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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