AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi 2021 | AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?

Her yıl milyonlarca aday açık öğretim fakültelerine kayıt oluyor. Çeşitli nedenlerden dolayı üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler bu yıl güz sınavları için çeşitli konulara göz atıyor. AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştıran adaylar "AÖF sınav giriş belgesi 2021 | AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 | AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları için, adaylar istedikleri bilgilere ulaşamıyor. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgesine dair güncel bilgi geldiği takdirde, haberimize ekleme yapılacaktır.

AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerinin açıklanmamasıyla birlikte, sınava giriş yerleri de açıklanmadı. Yarın veya en geç bu hafta, bilgilerin adayların erişimine açıklanması bekleniyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyenler ise e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi akademik takvimini açıkladı. Güz dönemi ara sınavlarının (vize) 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz dönem pandemi nedeniyle online olarak yapılan sınavlar bu dönem yüz yüze yapılacak.