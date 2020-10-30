AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2020 ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2020-2021 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için düzenlenen güz dönemi sınav takvimi açıklandı. 2020 AÖF güz dönemi ara sınavları Aralık ayında başlıyor. Sınavlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak. Peki AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2020 ne zaman? AÖF sınavları online mi olacak? İşte AÖF sınav tarihlerine ilişkin detaylar…

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte 2020-2021 AÖF sınav takvimi;

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları internet üzerinden online yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuruda pandemi nedeniyle sınavların uzaktan yapılacağı açıklandı.

AÖF DERS GEÇME NOTU HESAPLAMA

AÖF 2019-2020 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Sınavların online olarak gerçekleştirilme kararının alınmasının ardından ders geçme notu değiştirildi ve 35 olmasına karar verildi. Online sınavlar için ara sınavın etkisi %25, final sınavının etkisi ise %75 olacak. Ders ortalaması 35’in altında olursa FF harf notu ile dersten kalınmış olacak.

AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLER!