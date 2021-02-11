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AÖF ikinci dönem yeni kayıt olur mu?

Açık Öğretim Fakültesi'ne (AÖF) ikinci dönem için yeni kayıt yaptırmak isteyenler AÖF ikinci dönem yeni kayıt olur mu 2021? sorusunun yanıtını arıyor. Peki ara dönemde yeni kayıt yaptırmak mümkün mü? Bahar dönemi için yeni kayıt yaptırabilir miyiz? Tüm merak edilenler haberimizde.

AÖF ikinci dönem yeni kayıt olur mu?

Eğitimlerini açıktan devam ettirmek isteyen binlerce kişi, ara dönemde olduğumuz şu günlerde ikinci dönem için yeni kayıp yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki; AÖF ikinci dönem yeni kayıt  yapılır mı? İşte detaylar...

AÖF İKİNCİ DÖNEM YENİ KAYIT OLUR MU 2021?

Ara dönemde yeni kayıt yapılamamaktadır. Yeni kayıt olmak isteyenler Eylül, Ekim aylarında fakülte tarafından belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini yaptırabilir.

AÖF 2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

Bahar dönemi kayıt yenileme ile Ekle/Sil işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup mazeretli kayıt tarihi 26 Şubat 2021 olarak belirlendi. 

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabilir.

AÖF ikinci dönem yeni kayıt olur mu 2021?

Merak ettiğiniz konular hakkında soru sormak için AÖF iletişim bilgileri şöyle;

Yazışma Adresi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı 26470 Eskişehir/Türkiye 

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası
0850 200 46 10 

AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ

https://aosdestek.anadolu.edu.tr

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