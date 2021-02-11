AÖF ikinci dönem yeni kayıt olur mu 2021?

Eğitimlerini açıktan devam ettirmek isteyen binlerce kişi, ara dönemde olduğumuz şu günlerde ikinci dönem için yeni kayıp yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki; AÖF ikinci dönem yeni kayıt yapılır mı? İşte detaylar...

AÖF İKİNCİ DÖNEM YENİ KAYIT OLUR MU 2021?

Ara dönemde yeni kayıt yapılamamaktadır. Yeni kayıt olmak isteyenler Eylül, Ekim aylarında fakülte tarafından belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini yaptırabilir.

AÖF 2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

Bahar dönemi kayıt yenileme ile Ekle/Sil işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup mazeretli kayıt tarihi 26 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabilir.

Merak ettiğiniz konular hakkında soru sormak için AÖF iletişim bilgileri şöyle;

Yazışma Adresi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı 26470 Eskişehir/Türkiye

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası

0850 200 46 10

AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ

https://aosdestek.anadolu.edu.tr

AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak 2021? AÖF ikinci dönem sınavları online mı olacak?