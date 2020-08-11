AÖF ikinci üniversite kayıt 2020-2021 ne zaman? AÖF yeni kayıt başvuru tarihleri

2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvimin yayımlanması ile birlikte binlerce kişinin beklediği internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme ve ders seçim işlem tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İnternet üzerinden yapılacak kayıtlar 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek. Mazeretli kayıtlar ise 16 Ekim 2020 Cuma günü alınacak.

AÖF YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS yeni kayıt ile kayıt olmak isteyen adaylar işlemlerini 31 Ağustos'ta yapacak. Kayıtlar için son gün 10 Eylül olarak belirlendi. Öte yandan mazeretli kayıtlar ise 11 Eylül'de yapılacak.

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Üniversite tarafından yapılan açıklamada, ''YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.'' denildi.

SINAV TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Güz, Bahar dönemi ve yaz okulu sınav tarihleri aşağıdaki gibidir:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021