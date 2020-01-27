AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlıyor?

AÖF kaydını yenileyecek olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020?

ÖF kayıt yenileme işlemleri Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak. Ders seçimi günleri için aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz.

İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi/ 28 Şubat 2020 Cuma

Mazeretli Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

(ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki I. öğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

Kayıt Yenileme Haftası (28 Ocak- 01 Şubat 2019)

Öğrenci; şifresiyle ANASİS'e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.

Kayıt Yenileme Adımları şu şekilde:

Derslerini seç. Ücretini öde. Otomasyondan kaydını kontrol et. Ders kitapların eKampüs'te.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLER KAYIT YENİLEMEDE NE YAPACAK?

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için aşağıdaki bağlantıya girerek "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları ve cevaplarına Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş, uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere hizmet veren, Anadolu Üniversitesi’nin bir fakültesidir. AÖF, üniversite okumak isteyipte, maddi zorluklar yüzünden okuyamayan ya da ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Açıköğretim Fakültesi’nde devam zorunluluğu olmadığından, derslere girmeden sadece sınavlara girerek devam edebileceğiniz bir sistemdir.

Açıköğretim Fakültesi, tüm Türkiye’de hizmet veren bir sistem olmasının yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer Türk Cumhuriyetleri ve Batı Avrupa’da ki Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir