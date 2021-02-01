AÖF kayıt yenileme 2021 bahar dönemi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Şubat 2021'de yapılacak kayıt yenileme işlemleri için belirlenen ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri onaylanmaz. Peki; bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021

2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başlayacak. Öğrenciler kayıt işlemlerini 25 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Kayıt yenileme ücreti hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki AÖF kayıt yenileme kılavuzundan öğrenebilirsiniz. İstediğiniz bilgiye ulaşamadığınız taktirde AÖF'ün aşağıdaki numarasını çevirerek yetkili kişiden bilgi alabilirsiniz.

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AÖF iletişim: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı 26470 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

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