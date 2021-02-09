AÖF kayıt yenileme başladı mı 2021? AÖF bahar dönemi (ikinci dönem) kayıt yenileme ekranı

AÖF kayıt yenileme başladı mı 2021? sorusu gündemde. Öğrenciler ikinci dönem kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayacak, öğrencilikleri pasif hale gelecek. Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat günü başlayacak ve 25 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME/ DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sınavlarını olabiliyor. www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra da sınav ekranına yönlendirme yapılacaktır. Burada, sorumlu olunan dersler görüntülenebilmektedir. Öğrenciler dilediği dersten başlayarak sınava başlayabilir. Daha önceki vize sınavında da olduğu gibi 20 soru için 30 dakika süre verilecek. Sınav başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olunan kuralları dikkatle okuyarak onaylanmadığı takdirde sınavlara giriş yapılamaz.

AÖF öğrencileri online sınav ekranını açtıktan sonra ekranda sınava başlama butonu ile sınav uyarıları geliyor. Sınava başlama butonuna giriş yaptığınızda karşınıza bir adet soru gelecek. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebilirsiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçilen soru boş bırakılmış olarak kabul edilir. Sayfanın üst kısmında sınavda öğrenciye verilen süre yer aldığı için süreyi kontrol ederek her soru üzerinde belirli süre içinde düşünülmelidir.