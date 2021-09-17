AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak 2021? Sorusu gündemde. Öğrenciler kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayıp öğrencilikleri pasif hale gelecek. Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. "AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak 2021? | AÖF 2021-2022 kayıt yenileme takvimi" işte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021? | AÖF 2021-2022 KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite okumak için Anadolu Üniversitesi'ne başvuran adaylar 23 Ağustos'tan itibaren kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri fakülte tarafından açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sisteminde yer alan bilgiye göre:

YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME/ DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.