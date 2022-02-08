AÖF kayıt yenileme, ders silme ekranı 2022 | AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? Nasıl yapılır? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? Nasıl yapılır? gibi sorular, Anadolu Üniversitesi aday ve öğrencileri tarafından merak ediliyor. Fakülteye dair çeşitli araştırmalarda bulunanlar "Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?" soru başlıklarına göz atıyor. Haberimizde en çok merak edilen AÖF kayıt yenileme, ders silme ekranı 2022 sorularına yanıt verdik.

AÖF KAYIT YENİLEME, DERS SİLME EKRANI 2022

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim öğretime devam etmekte olan öğrenciler Bahar Dönemi kayıtlarını araştırıyor. AÖF resmi internet sitesinde öğrencilerin 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

7 Şubat 2022 tarihinde başlayan kayıt yenilemeler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde verilen bilgiler doğrultusunda; 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

NASIL YAPILIR? KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilicek. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Ders seçimi işlemini gerçekleştiren öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini 7 - 18 Şubat tarihleri arasında Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

DERS SEÇİMİ VE TARİHLERİ

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00’de sona erecektir. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacaktır.

• Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

• Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

• Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

• Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

• Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

• Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını güz dönemi için 15-26 Kasım 2021, bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

• Lisans programlarında 1. yarıyıldan ders alan öğrenci 5. ve 7. yarıyıllardan; 2. yarıyıldan ders alan öğrenci 6. ve 8. yarıyıllardan; 3. yarıyıldan ders alan öğrenci 7. yarıyıldan; 4. yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8. yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

• 2021-2022 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler 04-08 Ekim 2021 tarihleri içinde ders seçebilir.

• 2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.

• 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.