AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019? AÖF kayıt tarihleri | Kayıt ücreti

Üniversite eğitimini açıktan devam edecek öğrenciler internette araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019? AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Kayıt ücreti ne kadar? Gerekli belgeler nelerdir? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? Tüm cevaplar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

İkinci Üniversite kayıtları 02 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma güne kadar devam edecek.

AÖF yeni kayıtlar 02 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak 13 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek

ÖSYM Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak 20 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek

Yatay Geçiş kayıtları 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 18 Eylül 2019 Çarşamba ​günü sona erecek

AÖF KAYIT YENİLEME 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

AÖF’E YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

En az lise ya da dengi okul mezunları için yeni kayıt; Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerinin programlarına ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul ediyor.

Bundan ötürü lisans programlarını seçebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak ve önlisans (2 yıllık) programlarını seçebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak şartı bulunuyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans ya da lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı elde etmektedir.

ÖSYM’nin resmî internet sitesinden 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri ile ilgili veriler paylaşılıyor

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

AÖF YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Türkçe Yeterlik Belgesi

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarları açıkladı.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecek.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, ders seçme işlemi en geç 04 Ekim 2019 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,"Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden yapılır.

KAYIT YENİLEME NEDİR ?

Fakültelere kayıt hakkı kazanan öğrenci ilk olarak sisteme yeni kayıt yaptırır. İzleyen dönemlerde ise kayıt yeniletir.

GÜZ/BAHAR DÖNEMİNDE ALACAĞI DERS/DERSLERİ BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Güz/Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse; Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),

Sosyal Güvenlik İşlemleri,

Öğrenci Belgesi vb. durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

AÖF NEDİR?

1982'de kurulan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesi olan Açıköğretim Fakültesi, kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkânı bulunmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına yetişen bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanında Türki Cumhuriyetler, KKTC ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarına hizmet sunar.

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Yerel Yönetimler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Coğrafya

Felsefe

İktisat

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Çocuk Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kültürel Miras ve Turizm

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)

İlahiyat (Önlisans)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık (Önlisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler (Önlisans)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)

Yerel Yönetimler