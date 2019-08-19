AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019? AÖF kayıt tarihleri | Kayıt ücreti
AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019? AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Kayıt ücreti ne kadar? Gerekli belgeler nelerdir? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? soruları internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte tüm detaylar...
Üniversite eğitimini açıktan devam edecek öğrenciler internette araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019? AÖF kayıt tarihleri ne zaman? Kayıt ücreti ne kadar? Gerekli belgeler nelerdir? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? Tüm cevaplar haberimizde...
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
İkinci Üniversite kayıtları 02 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma güne kadar devam edecek.
AÖF yeni kayıtlar 02 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak 13 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek
ÖSYM Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama 16 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak 20 Eylül 2019 Cuma günü sona erecek
Yatay Geçiş kayıtları 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 18 Eylül 2019 Çarşamba günü sona erecek
AÖF KAYIT YENİLEME 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.
AÖF’E YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
En az lise ya da dengi okul mezunları için yeni kayıt; Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerinin programlarına ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul ediyor.
Bundan ötürü lisans programlarını seçebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak ve önlisans (2 yıllık) programlarını seçebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak şartı bulunuyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans ya da lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı elde etmektedir.
ÖSYM’nin resmî internet sitesinden 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri ile ilgili veriler paylaşılıyor
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
AÖF ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.
AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)
2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)
4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)
AÖF YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
İnternet Başvuru Belgesi
Öğrenci Bilgi Formu
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Öğrenim Belgesi
Askerlik Durum Belgesi
ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler
Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi
Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Türkçe Yeterlik Belgesi
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AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarları açıkladı.
AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
AÖF ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;
Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecek.
Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, ders seçme işlemi en geç 04 Ekim 2019 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,"Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri" menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden yapılır.
KAYIT YENİLEME NEDİR ?
Fakültelere kayıt hakkı kazanan öğrenci ilk olarak sisteme yeni kayıt yaptırır. İzleyen dönemlerde ise kayıt yeniletir.
GÜZ/BAHAR DÖNEMİNDE ALACAĞI DERS/DERSLERİ BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?
Güz/Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse; Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),
Sosyal Güvenlik İşlemleri,
Öğrenci Belgesi vb. durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.
Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.
AÖF NEDİR?
1982'de kurulan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesi olan Açıköğretim Fakültesi, kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkânı bulunmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına yetişen bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanında Türki Cumhuriyetler, KKTC ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarına hizmet sunar.
AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Yerel Yönetimler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Coğrafya
Felsefe
İktisat
İşletme
Sosyoloji
Tarih
Çocuk Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
İlahiyat (Önlisans)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık (Önlisans)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler (Önlisans)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)
Yerel Yönetimler
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