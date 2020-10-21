AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? 2020 Açık öğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

Üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen yüzbinlerce öğrenci için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'den açıklama geldi. Buna göre AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı. Öte yandan kayıt yenileme ücretlerinin de belirtilen bankalardan yapılması büyük önem arz ediyor. Peki AÖF kayıt yenileme tarihleri son gün ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI MI?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

ONLİNE KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF AKADEMİK TAKVİM 2020-2021

AÖF takviminde yer alan bilgiye göre 5 Ekim'de başlayan kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021