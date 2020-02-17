AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? Kayıt ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

AÖF kaydını yenileyecek olanlar internette ücretleri araştırmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar 2020? AÖF kayıt ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır? Tüm merak edilenler haberimizde....

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR 2020?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Bölüm bölüm harç ücretleri:

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 365,00

2- Adalet 265,00

3- Aşçılık 285,00

4- Bankacılık ve Sigortacılık 265,00

5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 305,00

6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 285,00

7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 265,00

8- Çocuk Gelişimi 285,00

9- Dış Ticaret 265,00

10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 365,00

11- Emlak ve Emlak Yönetimi 265,00

12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 365,00

13- Ev İdaresi 265,00

14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 285,00

15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 265,00

16- İlahiyat 265,00

17- İlahiyat (Arapça) 530,00

18- İnsan Kaynakları Yönetimi 265,00

19- İşletme Yönetimi 265,00

20- İş Sağlığı ve Güvenliği 285,00

21- Kültürel Miras ve Turizm 265,00

22- Laborant ve Veteriner Sağlık 365,00

23- Lojistik 265,00

24- Marka İletişimi 285,00

25- Medya ve İletişim 285,00

26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 265,00

27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 265,00

28- Özel Güvenlik ve Koruma 285,00

29- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 265,00

30- Radyo ve Televizyon Programcılığı 285,00

31- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 285,00

32- Sosyal Hizmetler 265,00

33- Sosyal Medya Yöneticiliği 265,00

34- Spor Yönetimi 265,00

35- Tarım 285,00

36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 305,00

37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 345,00

38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 345,00

39- Yaşlı Bakımı 285,00

40- Yerel Yönetimler 265,00

41- Web Tasarımı ve Kodlama 285,00

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILIR 2020?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

- Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

- (Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

- İnternet Bankacılığı ile Ödeme

- ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

- Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİNİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2020?

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

28 Şubat 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE-SİL) NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilirler. Öğrenciler ders seçimini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaparlar ve sonradan seçtikleri derslere itiraz edemezler. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamazlar. Öte yandan ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapılacağından mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. Ders Seçimi:

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. Kayıt Yenileme Ödemesi:

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. Kayıt Yenileme İşleminin Kontolü:

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. Ders Kitaplarının Dağılımı:

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN 2020?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemleri 28 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASILDIR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.