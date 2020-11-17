AÖF mezuniyet diploması ne zaman verilir, nereden alınır 2021? AÖF diploma sorgulama e-Devlet

Bahar döneminde olduğumuz şu günlerde AÖF diplomalarının ne zaman ve nasıl alınacağı, sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı gündeme gelmeye başladı. AÖF final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, diplomalar ile ilgili yapılacak duyuruya odaklandı. Peki AÖF mezuniyet diploması ne zaman verilir, nereden alınır 2021? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet ile AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

AÖF DİPLOMA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve diploma numarası girerek diplomalarını doğrulayabilir.

AÖF DİPLOMA SORGULA- TIKLA

AÖF DİPLOMA SORGULAMA E-DEVLET-TIKLA

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİE, NEREDEN ALINIR 2021?

2020 2021 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

20 GÜN SONRA

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

AÖF BÜROLARINDAN ALINIR

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

GEÇİÇİ DİPLOMA VERİLMEZ

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir. Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.

DİPLOMA EKİ NEDİR?

Diploma Eki, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir. Diploma Eki, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir.