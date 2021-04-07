Çeşitli sebeplerden dolayı eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler AÖF sınavlarını başarıyla tamamlayıp lisans ve ya önlisans diploma sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda sınavlarını tamamlamaları gereken öğrenciler için bahar dönemi sınavları geldi çattı. Pandemi dolayısıyla 2020-2021 sınavları online ortamda yapılacak. Peki AÖF online sınava nasıl girilir 2021? İşte AÖF online sınav giriş ekranı.

AÖF ONLİNE SINAVA NASIL GİRİLİR 2021?

AÖF'ün duyurular kısmında, ''2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacaktır.'' açıklaması yer almaktadır.

Öğrencinin sorumlu olduğu dersler için girilecek sınavlar, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler sisteme e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile giriş yapılabilecek. Online sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖF bahar dönemi vize ne zaman 2021? AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak 2021?