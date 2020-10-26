AÖF şifre alma | Açıköğretim fakültesi şifre işlemleri

Eğitimlerini Açıköğretim Fakültesinde sürdüren binlerce öğrenci bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF şifre alma işlemleri için arayışa geçti. İşte Açıköğretim fakültesi şifre işlemleri...

YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

Yeni şifre almadan önce aşağıdaki uyarıları okumanız tavsiye edilir;

Alacağınız yeni şifre tüm hesaplarınızda (AÖF, Örgün, Personel) geçerli olacaktır.

Alacağınız şifreyi 24 saat süresince değiştiremezsiniz.

Geçerli şifrenizi, hatırlama özelliği olan uygulamalarda (cep telefonu, tablet bilgisayar, wi-fi ayarları, e-posta programı vs.) kullanıyor olabilirsiniz.

Alacağınız yeni şifreyi en kısa sürede hatırlama özelliği olan uygulamalara da girmelisiniz.

Yapmadığınız durumda bu tür uygulamalar eski şifreniz ile çalışmaya devam ederse hesabınızın geçici olarak kilitlenmesine yol açabilir.

YENİ ŞİFRE ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Öğrenciler mevcut şifreni belirlemiş olunan yeni bir şifre ile değiştirebilmektedir.

AÖF ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF ŞİFREMİ UNUTTUM

Şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi gibi durumlarda;

AÖF bürosuna bizzat başvurarak,

0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasını Üniversitemizde kayıtlı olan cep telefonu numarası ile arayarak,

www.anadolu.edu.tr adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından yeni şifre alınabilmektedir.

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