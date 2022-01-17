AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022

Her yıl milyonlarca aday açık öğretim fakültelerine kayıt oluyor. Çeşitli nedenlerden dolayı üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler bu yıl güz sınavları için çeşitli konulara göz atıyor. AÖF sınavına katılım gösteren adayların AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? sorusuna aradığı yanıt, sonuç buldu. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022

AÖF final sonuçlarının açıklandı. Milyonlarca adayın dört gözle beklediği soru cümleleri yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi'nden "Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz." açıklamasının ardından, 17 Ocak 2022 tarihinde yeni bir duyuru geldi. Twitter adresinde paylaşılan duyuruda, "2021-2022 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlarınıza öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.