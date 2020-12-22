AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. Her an açıklanabileceği duyurulan vize sınav sonuçlarıyla ilgili son durum haberimizde.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Aralık Pazartesi günü biten sınavların sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.'' denildi.

SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınav sonuçları için saat bilgisi paylaşılmadı. Ancak sınav sonuçlarının gün içerisinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten vize sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru ve cevaplar LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilir.

SINAVLARA NASIL İTİRAF EDİLİR?

AÖF sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılır.

AÖF 2021 SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde, Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde, Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI DA ONLİNE Mİ OLACAK?

AÖF final sınavlarının da online yapılması bekleniyor. Ancak salgının seyrine göre kararın değiştirebileceği ve sınava az bir süre kala yeni bir açıklama yapılacağı bildirildi. Takipte kalınız.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi'nde ( AÖF ) ders geçme notu 30 olarak belirlenmiştir. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

KOŞULLU GEÇMEK NE DEMEK?

Bir dersten koşullu olarak geçilebilmesi için o dönemin genel ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Eğer altında olursa koşullu olarak geçilen tüm derslerin yeniden verilmesi gerekir.. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmayınız. Aksi halde puanınız düşer.