Öğrenciler bahar döneminde yapılacak ara sınavlarını beklerken Anadolu Üniversitesinden sınav takviminin değiştiğine dair bir açıklama yapıldı. AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan tarihinde başlayacak ve sınavlar online olacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Açık Öğretim üniversitesi öğrencileri bahar döneminde yapılacak ara sınav ve dönem sonu sınav tarihlerini merak ederken bir yandan sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırıyordu. Üniversiteden gelen açıklamaya göre AÖF sınav tarihleri değişti.

AÖF YENİ SINAV TARİHLERİ 2021

*2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

*4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Anadolu Üniversitesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının çevrim içi (online) ortamda yapılacağını bildirdi.

Sınavlara katılacak öğrenciler anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim Fakültesi çevrimiçi sınav otomasyonuna e -devlet ve T.C kimlik ile giriş yaparak sınavlara girebilecek.

ARA SINAVLARIN DÖNEM SONU ORTALAMASINA ETKİSİ

Anadolu Üniversitesi ders geçme notunu 35’e yükseltti. Ara sınavlarının not ortalamasına etkisi yüzde 25 olarak belirlendi. Final sınavlarının ders ortalamasına etkisi de yüzde 75 olarak belirlenecek.

AÖF harf notu sistemi şöyle;