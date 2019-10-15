AÖF sınav zamanlarınımerak edenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman 2019- 2020? AÖF sınavları ne zaman 2019- 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...

2019 - 2020 AÖF SINAV TAKVİMİ NASIL?

Güz Dönemi vizeler 14 - 15 Aralık 2019 Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Bahar Dönemi vizeler 18 - 19 Nisan 2020 Bahar Dönemi finalleri 13 - 14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Alttan dersi olanlar için Yaz Okulu sınavları 22 - 23 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Alınan karara göre önümüzdeki dönem üç ders sınavı olmayacak. Öğrenciler yaz okullarında alttan kalan derslerini vermeye çalışacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Yerel Yönetimler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Coğrafya

Felsefe

İktisat

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Çocuk Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kültürel Miras ve Turizm

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)

İlahiyat (Önlisans)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık (Önlisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler (Önlisans)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)

Yerel Yönetimler

AÖF'E NASIL GİDİLİR?

Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.