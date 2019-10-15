AÖF sınav tarihleri ne zaman 2019- 2020? AÖF sınavları ne zaman 2019- 2020?
AÖF sınav tarihleri ne zaman 2019- 2020? AÖF sınavları ne zaman 2019- 2020? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte detaylar...
AÖF sınav zamanlarınımerak edenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman 2019- 2020? AÖF sınavları ne zaman 2019- 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...
2019 - 2020 AÖF SINAV TAKVİMİ NASIL?
Güz Dönemi vizeler 14 - 15 Aralık 2019 Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Bahar Dönemi vizeler 18 - 19 Nisan 2020 Bahar Dönemi finalleri 13 - 14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Alttan dersi olanlar için Yaz Okulu sınavları 22 - 23 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Alınan karara göre önümüzdeki dönem üç ders sınavı olmayacak. Öğrenciler yaz okullarında alttan kalan derslerini vermeye çalışacak.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam 3 üniversite de bulunmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Yerel Yönetimler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Coğrafya
Felsefe
İktisat
İşletme
Sosyoloji
Tarih
Çocuk Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
İlahiyat (Önlisans)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık (Önlisans)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler (Önlisans)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)
Yerel Yönetimler
AÖF'E NASIL GİDİLİR?
Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.
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