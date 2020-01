AÖF sınavı saat kaçta? Kaçta başlıyor, bitiyor? Gerekli belgeler nelerdir?

AÖF final sınavları 18 ve 19 Ocak tarihlerinden gerçekleştirilecek. Bu sınava girmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF sınav saat kaçta? Kaçta başlıyor, bitiyor? Sınava girmek için gerekli belgeler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖF sınavı saat 09:15'te başlıyor.

AÖF SINAV BİNASINA NE ZAMAN GİDİLMESİ GEREKİR?

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız.

AÖF SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRME NASIL OLUR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır.

Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık tür kullanılabilmektedir.

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı \%100'dür.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2019?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir

AÖF'E NASIL GİRİLİR?

Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.