Dün Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak." denildi. Bundan dolayı da kullanıcılar bu sınavın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF sınavları internet ortamında nasıl olacak? Tüm merak edilenler haberimizde.

AÖF ONLİNE SINAVI NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle giriş yapabileceksiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekecek.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖF SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

AÖF 2019-2020 Bahar Dönemi vize sınavları 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacaktı. Sınavlara koronavirüs pandemisi nedeniyle düzenleme geldi ve sınav tarihleri yaklaşık 20 günlük programa yayıldı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak." denildi.

Bu açıklamaya bakacak olursak, her ders için farklı bir gün seçilecek ve öğrenciler internet üzerinden saat geldiğinde dersin sınavına girecek.

Hangi dersin sınavının ne zaman yapılacağı , sınav takviminin nasıl yapılacağı henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde Anadolu Üniversitesi 'nin bu konuda detaylı açıklama yapması bekleniyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet üzerinden yapılacak.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ SİSTEMİNE NE ZAMAN ERİŞİLEBİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.

AÖF SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLEBİLİR?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

SINAVLARDA İNTERNETİ OLMAYANLAR İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Sınavlar 18 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında 20 günlük sürede tamamlanacak. Öğrenciler internet üzerinden bulundukları yerden yapılacak. Dezavantajlı gruplardan engelli statüde sınava girecekler için ayrıca refakat ile sınava girecekler. Sınav süresince zorunlu sebepler nedeniyle sınava giremeyecekler için alternatif yöntemler için gerekli çalışmaları yapıldı. İnternet olmayanlar için de Aöf bürolarından randevu alınarak sınavlar aöf bürolarından yapılabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİNE NASIL GİRİLİR?

Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.

AÖF ONLİNE SINAVIN SORULARI NASIL OLACAK?

Rektör Ertan Çomaklı internet tabanlı sınavlar ile Pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs salgını öncesinde pandemi öncesi bazı testlerin yapıldığı ifade edildi. Olumsuz özellikleri farklı platformlarda tartışılarak gerekli olan çalışmaları tamamlandı. Sınavlar kişiye özel olarak yapılacak. Onbinlerce sorunun olduğu bir havuzdan kişiye özel olarak yapılacak. Öğrenciler girdikleri sınavda farklı bir algoritma ile herkse aynı soru gelmeyecek şekilde gerçekleşecek.

AÖF ONLİNE SINAVINA HANGİ CİHAZLARLA GİRİLEBİLİR?

AÖF hazırladığı rehbere göre internet bağlantısı olan bilgisayar, cep telefonu ve tablet cihazlarından sınav sistemine girmek mümkün olacak.

Sınav Sistemi aktif olduğunda AÖF resmi web sitesinde yar alacak “Sınav” linki ile giriş yapılacak.