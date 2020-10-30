Her yıl milyonlarca kişi açık öğretim fakültelerine kayıt oluyor. Çeşitli nedenlerden ötürü üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler bu yıl sınavlara 2020 Aralık ayında girecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki AÖF sınavları online mi olacak 2020-2021? AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Atatürk Üniversite, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları online yapılacak.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK? (ATA, AUZEF, AÖF)

AÖF sınavları internet üzerinden online yapılacak. Pandemi nedeniyle tedbir amacıyla sınavlara uzaktan yapılmasına karar verildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNÜVERSİTESİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Güz Dönemi arasınavları online (çevrim içi) olarak yapılacak. ''

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.