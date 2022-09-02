YKS tercih döneminin tamamlanması ve üniversite adaylarının bölüm ve okullara yerleştirmelerinin gerçekleştirilmesinin ardından, Açık ve Uzaktan Eğitim fakültelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de internette aramalar yapmaya başladı. Peki AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak, son başvuru ne zaman 2022? AÖF sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvurabilir? Yanıtlar haberimizde...

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SON BAŞVURU NE ZAMAN 2022?

Konuyla ilgili Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecektir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir."

Buna göre başvurular 22 Ağustos günü başlamış olup 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

"ÖSYM'nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

- Önlisans ögrencileri/mezunları önlisans programlarına,

- Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

- Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

- Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlıgı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir."

Kimler başvuramaz?

"Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)

- ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar

- YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

- İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar kayıt olamazlar.

- Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları aynı programa kayıt olamazlar.

(Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)

- Ön lisans ögrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar."

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