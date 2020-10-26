AÖF vize ve final tarihleri 2020 | AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi (AU) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020 güz dönemi sınav takvimini yayımladı. Peki, 2020-2021 AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri belli mi? İşte detaylar…

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Güz Dönemi arasınavları online (çevrim içi) olarak yapılacak. Yeni sınav tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak."

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF şifre alma | Açıköğretim fakültesi şifre işlemleri