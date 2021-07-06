AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır 2021? AÖF yaz okulu ders seçimi yapma ekranı!

2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 5 Temmuz itibariyle başladı. Yaz okuluna kalan öğrenciler 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’a kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Kurumun resmi sitesi üzerinden AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır 2021? sorusuna yanıt verildi. İşte AÖF yaz okulu ders seçimi yapma ekranı!

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 4 Eylül'de yüz yüze yapılacak.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR 2021?

AÖF yaz okulu kayıtları için ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmamaktadır. Öğrenciler öncelikle ders seçimi yapmalı ardından ekranda çıkacak ücreti aşağıdaki banka aracılığı ile ödemeleri gerekmektedir.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılmaktadır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilecek.

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyiniz.

Yaptığınız ders seçimini onaylayınız. Onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılır. Yapılan açıklamada, ''Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.'' denildi.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ YAPMA EKRANI

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?

AÖF yaz okulu ücretlerinizi Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Öte yandan bankanın şubelerinden ödeme alınmamaktadır.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ 2021

2021 yılında yaz okulunda 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL yatırmak gerekiyor.