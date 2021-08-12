AÖF yaz okulu kayıt tarihleri uzatıldı! | AÖF yaz okulu kayıtları online mı, yüz yüze mi yapılır? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi açıklandı. AÖF yaz okulu tarihi uzatılmasıyla birlikte öğrenciler "AÖF yaz okulu kayıtları online mı, yüz yüze mi yapılır?" konu başlıklarını aratmaya başladı. Detaylar haberin devamında yer alıyor...

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından AÖF yaz okulu sınavı için kayıt tarihlerini duyurdu. Peki "AÖF yaz okulu kayıtları online mı, yüz yüze mi yapılır?" işte detaylar... AÖF YAZ OKULU KAYITLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILIR? 5-9 Temmuz tarihleri arasında kayıtları alınan yaz okulu sınavı eylül ayında yapılacak. Geçemedikleri derslerini veya üstten alacakları dersleri yaz okulunda tamamlamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. AÖF öğrencilerinin heyecanla bekledikleri 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. yaz okuludersSınavalttan