AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yaz okulu kayıtlarına çevrildi. Sınavlarından başarılı olamayan öğrenciler yaz okulunda derslerini vermeye çalışacak. Bu süreçte yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan yıllık takvime göre yaz okulu kayıt tarihleri...

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Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna kalan öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar 2021? sorularına yanıt arıyor. Yaz okulu kayıtları sona erdikten sonra sınav dönemi başlayacak. İşte ayrıntılar. AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2021? AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğrenciler kayıt işlemlerini 4 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETLERİ 2021 2021 yılı AÖF yaz okulu kayırt ücretleri henüz açıklanmadı. Ücretler belli olduğunda 'aof.anadolu.edu.tr' sitesinden yayımlanacak. Öte yandan AÖF 2020 Yaz Okulu için kayıt ücretleri ise şöyle; *Yaz Okulunda 1 Ders Alan Öğrenci Toplam; 160TL *Yaz Okulunda 2 Ders Alan Öğrenci Toplam; 175TL *Yaz Okulunda 3 Ders Alan Öğrenci Toplam; 190TL *Yaz Okulunda 4 Ders Alan Öğrenci Toplam; 205TL *Yaz Okulunda 5 Ders Alan Öğrenci Toplam; 220TL AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 23-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Yaz okulunu sonu mazeret sınavları ise 6-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AÖF yaz okulu dersleri kayıt yenileme sürecinin bitiminde hemen başlayacak. 4 Temmuz'da kayıtlar biter bitmez 5 Temmuz'da ise dersler başlayacak. AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ! 01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme

05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı

15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili

19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili

20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi

23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları

31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları

09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı

17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih Gülistan Başköy Eğitim Editörü yaz okulu