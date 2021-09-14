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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi 2021 sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. 4 Eylül'de sınava giren adaylar "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2021 sonuç sorgulama ekranı" konu başlıklarını aratıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor..

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi 2021 sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından AÖF yaz okulu sınavı için 4 Eylül'de sınava girdiler. Sınav sonuçları bugün açıklandı! Bununla birlikte,  "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2021 sonuç sorgulama ekranı" konu başlıkları aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi 2021 sonuç sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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