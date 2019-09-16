AÖF yaz okulu sınavına girenler internette sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? Yaz okulu sınav soru ve cevapları açıklandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.

AÖF YAZ OKULU MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMANDI?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULUNDA MEZUNİYET HAKKI KAZANANLARIN BELGELERİ NASIL DÜZENLENİR?

Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.

AÖF YAZ OKULUNDA YAPILAN SINAVA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER GİDEBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarı yıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELERDİR?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

Burada da ikili bir ayrım yapılmıştır. Buna göre;

Genel not ortalaması 2,00 ve üstünde olan öğrenci, FF notlu derslerini ya da hiç almadığı derslerini alabilecek.

Genel not ortalaması 2.00 altında olan öğrenci ise, FF notlu derslerini, hiç almadığı derslerini ve bunlara ek olarak da uyarı aldığı dönemden itibaren CD, DC ve DD notlu derslerini alabilecektir.

Bir başka deyişle örneğin ortalaması 2,00 ve üstünde olan bir öğrenci FF notlu dersleri hariç CD, DC, DD gibi notlu derslerini alamayacak ama ortalaması 2,00 altında olan öğrenci alabilecektir.

AÖF YAZ OKULUNDA DERSİ KALANLAR NE YAPACAK?

Yaz okulu sonunda dersiniz kaldıysa dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.



Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tercihlerin ardından sınava da sayılı günler kala AÖF yaz okulu ücretleri de belli oldu.

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder