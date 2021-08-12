Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından AÖF yaz okulu sınavı için 4 Eylül'de sınava girdiler. Bunun ardından sınav sonuçları için sabırsızlanan adaylar "AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? AÖF YAZ OKULU 2021

4 Eylül'de saat 14:00'da tek oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında haberimizde ilan edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILIR?

5-9 Temmuz tarihleri arasında kayıtları alınan yaz okulu sınavı eylül ayında yapılacak. Geçemedikleri derslerini veya üstten alacakları dersleri yaz okulunda tamamlamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar.

AÖF öğrencilerinin heyecanla bekledikleri 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapıldı.