AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2019 | ÖAF yaz okulu | AÖF yaz okulu sınavı

AÖF yaz okulunun sınav tarihlerini merak edenle arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2019 ne zaman? AÖF yaz okulu nedir? Yaz okulu dersleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Yaz okulu sınavları için giriş yerleri henüz belli olmadı.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu ücretleri aşağıdaki belirtilmiştir.

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.

YAZ OKULU İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHİ İŞLEMİNİ NE ZAMANA KADAR YAPTIRMAK GEREKİR?

Yaz okulu sınav merkezi tercihini 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yapan öğrenciler belirtmiş oldukları sınav merkezinde sınava katılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler işleme alınmamaktadır.

AÖF YAZ OKULU DERSLERİ NELERDİR?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

Burada da ikili bir ayrım yapılmıştır. Buna göre;

Genel not ortalaması 2,00 ve üstünde olan öğrenci, FF notlu derslerini ya da hiç almadığı derslerini alabilecek.

Genel not ortalaması 2.00 altında olan öğrenci ise, FF notlu derslerini, hiç almadığı derslerini ve bunlara ek olarak da uyarı aldığı dönemden itibaren CD, DC ve DD notlu derslerini alabilecektir.

Bir başka deyişle örneğin ortalaması 2,00 ve üstünde olan bir öğrenci FF notlu dersleri hariç CD, DC, DD gibi notlu derslerini alamayacak ama ortalaması 2,00 altında olan öğrenci alabilecektir.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.



4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir. 5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

AÖF YAZ OKULU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

Yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

Yaz okulu ile ilgili sorular için öğrenciler nereye başvurabilirler

Öğrencilerimiz yaz okulu ile ilgili sorularını aosdestek.anadolu.edu.tr üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.



Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.