AÖF yaz okulu başlıyor. Açıköğretim fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt işlemlerini 20 Temmuz-28 Temmuz Salı günü saat 23.00'e kadar tamamlayabilir. Anadolu Üniversitesinden (AÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Eğitimlerin açıktan devam eden binlerce öğrenci kaldıkları dersleri bu yaz verebilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. İşte AÖF yaz okulu sınavı nasıl olacak? AÖF yaz okulu sınavı online mi yapılacak 2020? sorularına ilişkin yanıtlar haberimizde....

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

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AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE Mİ YAPILACAK?

2020 AÖF yaz okulu sınavları salgının seyrine göre netlik kazanacak. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ''Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.'' denildi.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.

AÖF ŞİFRESİ NASIL ALIR?

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasını sistemimizde kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.