AÖF yaz okulu sınavına nasıl girilir? AÖF yaz okulu sınav giriş ekranı, sistemi 2020

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisi binlerce kişi, yaz okulu kayıt işlemlerini 20 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. Yaz okulu sınavlarının nasıl olacağı merak konusu iken okul senatosu tarafından yapılan yazılı açıklamada yaz okulu sınavlarının online (çevrim içi) olarak yapılması kararlaştırıldığı bildirildi. PekiAÖF yaz okulu sınavına nasıl girilir? İşte AÖF yaz okulu sınav giriş ekranı, sistemi 2020...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2020 ?

Yaz okulu sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayacak. Sınavlar 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (5 gün) erişime açık olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

AÖF YAZ OKULU ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ SİSTEMİ

Açık öğretim kayıtları ne zaman 2021? AÖF yeni kayıt tarihleri 2020-2021

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak

cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin

sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.

AÖF ikinci üniversite kayıt 2020-2021 ne zaman? AÖF yeni kayıt başvuru tarihleri