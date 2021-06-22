AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi 2021? ATA AÖF yaz okulu online mi olacak 2021? Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna kalan öğrenciler, AÖF yaz okulu yüz yüze mi 2021ATA AÖF yaz okulu online mı olacak 2021? soru başlıklarını son günlerde sıklıkla araştırıyor. Peki dersler ve sınavlar nasıl olacak? Yüz yüze mi, uzaktan mı? İşte ayrıntılar.

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AÖF bahar dönemi sınavları 29 Mayıs, 7 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Bütünleme sınavları ise 28 Haziran- 2 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Finalden ve bütten geçemeyen öğrenciler şanslarını yaz okullarında deneyecek. AÖF Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için tüm bilgiler haberimizde. Peki AÖF yaz okulu yüz yüze mi 2021ATA AÖF yaz okulu online mı olacak 2021? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN? AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ 2021? AÖF yaz okulu sınavları 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak. ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN? Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF ders kayıtları 2-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF YAZ OKULU ONLİNE Mİ OLACAK 2021? AÖF yaz okulu dersleri 9 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Sınavlar da 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak. Gülistan Başköy Eğitim Editörü yaz okulu