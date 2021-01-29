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  3. AÖF'ten final sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama!

AÖF'ten final sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama!

16-25 Ocak tarihleri arasında online gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının ardından beklenen açıklama geldi. Binlerce açık öğretim öğrencisinin beklediği final sınav sonuçları hakkında AÖF resmi açıklamada bulundu.

AÖF'ten final sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 1. dönem sonu sınavları sona erdi. Normalde hemen açıklanan sınav sonuçları bu kez öğrencileri bekletti. Normal şartlarda yüz yüze yapılan sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi ortamlarda yapıldı. Üniversiteden online yapılan final sınavlarının sonuçlarıyla ilgili kritik bir açıklama geldi. 

'Açıköğretim Sistemi Sınav sonuçlarının açıklanması ile ilgili duyuru' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 

AÖF sonuç tarihi henüz belirtilmedi. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu nedenle gözler 29 Ocak'ta...

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖF TEK DERS SINAVI VAR MI, YAPILACAK MI?

Birçok öğrencinin merak ettiği soruya üniversiteden şöyle bir yanıt geldi;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde Tek Ders Sınavı yapılmamaktadır. Sadece, Bahar Dönemi sonunda Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydı yapılan Yaz Okulu döneminde en fazla 5 dersin alınabildiği ''Yaz Okulu Uygulaması'' bulunmaktadır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? 

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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