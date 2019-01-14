AÖF’ten Mısır’da ilk sınav

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi aracılığıyla öğrenim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Suudi Arabistan Programları kapsamında 2018-2019 öğretim yılında ilk kez öğrenci kaydı alınmış olan Mısır'da Güz Dönemi Ara Sınavları başarıyla tamamlandı. 4 kıtada 19 ülkede sınav merkezi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde 12-13 Ocak tarihlerinde Güz Dönemi Ara Sınavlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sınava katılan Açıköğretim Sistemi öğrencileri Suudi Arabistan Programlarına bağlı olarak açılan Kahire Sınav Merkezinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

"Sınav hizmetlerinin sayısını arttırmayı düşünüyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Bu hafta sonu Mısır'da Açıköğretim Sistemi öğrencileri ilk sınavlarına girdiler. Mısır'da çok sayıda Türk vatandaşının üniversite öğrencisi olarak ya da bir işte çalışarak ikamet ettiğini biliyoruz. Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlere sınav hizmeti götürüyor olmamız gurbetçi yurttaşlarımızı memnun ediyor. Mısır'dan da çok olumlu geri dönütler alıyoruz. 19 ülkede verdiğimiz sınav hizmetlerinin sayısını arttırmayı düşünüyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Programları Kahire Sınav Merkezine Mısır'da yerleşik olanlar başvurabiliyor. Ayrıca; liseyi Türkiye ya da Mısır'da bitiren ve bir yandan çalışırken bir yandan eğitimine devam etmek isteyenler, Açıköğretim Fakültesinde kayıtlıyken Mısır'a yerleştiği için öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan ve öğrenimine devam etmek isteyenler, bir lisans ya da ön lisans programı bitirmiş ya da hala okumakta olan ve ikinci bir diplomaya daha sahip olmak isteyenler de başvurabiliyor. Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yurtdisi-programlari/suudi-arabistan-programlari adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA