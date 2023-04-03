Aoi İshikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aoi İshikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aoi İshikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aoi İshikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aoi İshikawa 19 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石川 蒼生 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aoi İshikawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Aoi İshikawa'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aoi İshikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aoi İshikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aoi İshikawa şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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