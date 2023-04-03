Aoi İshikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aoi İshikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aoi İshikawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aoi İshikawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.