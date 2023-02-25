Aokai Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aokai Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aokai Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aokai Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aokai Zhang 18 Şubat 2000 tarihinde Xianyang, Shaanxi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张奥凯 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aokai Zhang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aokai Zhang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aokai Zhang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aokai Zhang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhangok_11/

Aokai Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aokai Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aokai Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aokai Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında GZ Evergrande

1 Şubat 2017 yılında GuaZ FC Res.

19 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında RCD Espanyol B

27 Eylül 2019 yılında UA Horta

30 Haziran 2020 yılında RCD Espanyol B

29 Temmuz 2020 yılında CZ M.Lions Res.

1 Ocak 2021 yılında CZ Mighty Lions

5 Mayıs 2022 yılında JX Dark Horse

31 Aralık 2022 yılında CZ Mighty Lions

Aokai Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aokai Zhang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aokai Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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