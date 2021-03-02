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AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 25 Mart - 1 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? İşte AÖL sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı...

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavları sona erdi. Binlerce öğrenci  gözlerini AÖL sonuçlarına çevirdi. 

AÖL 1.dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerine yapılacaktı. Ancak salgındaki vaka artışları nedeniyle 25 Şubat -1 Mart tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştı. Sınavlar tamamlandı. Peki; AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL 1 .dönem sınav sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması beklenmektedir. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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