AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020 | MEB AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi kayıtları tamamlandı. Derslerin ardından yapılacak sınavların tarihleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. Çeşitli nedenlerden dolayı liseyi dışardan bitirmek isteyenler kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamladıktan sonra sınavlara girmeye hak kazanıyor. Peki AÖL sınavları 2020 ne zaman? İşte AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020...

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2020

2020-2021 eğitim öğretim yılının 1.Dönem sonu sınavları 5 Aralık Cumartesi ile 6 Aralık Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Aöl sınavlarında;

Her dersten 20 soru sorulacak.

Her soru 4 seçenekli olacak.

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL sınavları kaç soru kaç dakika 2020?

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL güz dönemi sınavlarının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'den konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimizden detayları görüntüleyebilirsiniz.