Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavının Temmuz ayı içerisinde yapılacağı açıklandı. 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilen AÖL sınavının 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama ekranı da erişime açıldı. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) ile sınava alınacak. AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2020 AÖL SINAV TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, şu bilgilere yer verildi;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

Öğrenciler aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerine erişebilir. Ayrıca sınav giriş yerleri çıktı olarak da alınabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

YEDEK SALON ADAY İŞLEM TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi Sınavına mazeretleri nedeniyle ( Sağlık, zorunlu ikamet değişikliği, askerlik, cezaevinde tahliye vb.) başka bir yerde girme talepleri, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.

AÖL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020?

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak. AÖL 2.dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında

AÖL 2.dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında

Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında

Sınav Giriş Belgeleri 18 Mart 2020 tarihinde

2019-2020 AÖL 2. Dönem Sonu Sınavı 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında

AÖL sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

- Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

- Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

- Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.