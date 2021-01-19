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AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak 2021? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak?

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak? MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları 2.dönmde de devam ediyor. Salgın nedeniyle sınavların online yapılması gündemde. Peki MEB'den bir açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak 2021? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 1.dönemde 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılması beklenen AÖL ve AÖO sınavları ertelenmişti. AÖL 1. dönem sınavları 25.02.2021 (saat 09.30'dan) - 01.03.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler bu kez 2. dönem sınavlarını olmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki  AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak yapılacak. 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilecek.

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2. Dönem online sınavlar da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Online sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacak.

AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak 2021? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili, ''Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.

AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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