Koronavirüs salgını nedeniyle 1.dönemde 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılması beklenen AÖL ve AÖO sınavları ertelenmişti. Henüz birinci dönem sınavlarını olamayan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki 5-6 Aralık 2020 tarihinde yapılması beklenen AÖL ve AÖO sınavları ne zamana ertelendi? AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak? AÖL 2.dönem sınavları online mi olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteledi. AÖL sınavları, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

AÖL, AÖO SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak yapılacak.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2. Dönem online sınavlar da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Online sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacak.

AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?