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  3. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?

Açık öğretim okulları ikinci dönem sınavları online ortamda 25 Mart'ta başlayacak. Sınava katılacak binlerce öğrenci sınav tarihi ve saati hakkında detayları merak ediyor. Peki; AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavları koronavirüs salgını sürecinde de devam ediyor. Tedbir amacıyla online olarak yapılması kararlaştırılan sınavlar 1. dönemde 25 Şubat'ta başlamıştı, 2. dönem sınavları da 25 Mart'ta başlayacak. 

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart'ta kadar devam edecek.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?

AÖL BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart'ta saat 23.59'da sona erecek. 

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?

SINAVLAR UZAKTAN MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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