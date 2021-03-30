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AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 | AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları için aramalar sürerken öğrenciler bir yandan da AÖL 3. dönem sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. 1. ve 2. dönem sınavları koronavirüs salgını dolayısıyla online ortamda yapılmıştı. Peki; AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 ve diğer merak edilen hususlar.

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 | AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Mart - 1 Mart tarihleri arasında,  2. dönem sınavları da 25-29 Mart tarihleri aralığında uygulandı. İki dönemin de sınavlarının tamamlanmasının akabinde gözler 3. dönem sınavlarına çevrildi. İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2021

2021 yılı AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması planlanıyor. Fakat salgın nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir. Detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir.  

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 | AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLİNE Mİ OLACAK?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını eğitime de ciddi zararlar verdi. Bir çok okulda yüz yüze eğitime ara verilirken, bazı sınavlarda da iptal ve erteleme oldu. MEB, AÖL 1 ve 2. dönem sınavlarını online ortamda gerçekleştirdi. 3. dönem sınavları hakkında henüz bir açıklama gelmedi ancak 3. dönem sınavlarının da online yapılması gündemde. 

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 | AÖL 3. dönem sınavı online mı olacak?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulamaAÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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