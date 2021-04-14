Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirleri sıralandı. Bu kapsamda bir çok okul kademelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki AÖL 3. dönem sınavı iptal mi 2021? Açık Lise sınavları ertelendi mi 2021?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI İPTAL Mİ 2021?

2021 AÖL 3. dönem sınavları 4 Temmuz'da başlayacak. 1 ve 2. dönem sınavları online gerçekleştirmişti. 3. dönem sınavlarının da salgın nedeniyle online uygulanması bekleniyor. İptal hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

AÇIK LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ 2021?

Açık lise sınavlarında ertelenme söz konusu değil. Ancak salgının seyrine göre ilerleyen zamanlarda sınavlarda iptal ve ya erteleme açıklaması yapılabilir. Detaylar için haberimizi takip ediniz.

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AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME 2021 TARİHİ

AÖL 3. dönem kayıt yenileme 26 Nisan ‐ 9 Mayıs, ders seçme güncelleme 27 Nisan -14 Mayıs, sınav merkezi güncelleme işlemleri 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?