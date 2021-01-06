AÖL 5- 6 Aralık sınavları ne zamana ertelendi? AÖL 1. dönem ertelenen sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Sınavlarını kaçırmak istemeyen öğrencileri Bakanlıktan yapılacak son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki; AÖL 5-6 Aralık sınavları ne zamana ertelendi? AÖL ertelenen sınav ne zaman yapılacak? İşte, AÖL 1. dönem sınavlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede sınavlara ilişkin şunlar belirtildi;

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Geçtiğimiz hafta MEB'ten yeni bir açıklama geldi. Açıklama şöyle;

'26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.'

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri ile ilgili MEB "Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu. Yeni bir tarih belirtildiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi!